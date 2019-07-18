Лещенко и Pharaoh выступят перед первой домашней игрой «Динамо» в сезоне-2019/20

В воскресенье, 21 июля, на «ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» имени Л. Яшина» пройдёт первый домашний матч бело-голубых в сезоне-2019/20. Предварять игру с «Рубином» будет большая развлекательная программа.

Ветераны и болельщики «Динамо» продолжат традицию перед каждым первым домашним матчем сезона и совместно возложат цветы к памятнику Яшину.



За полчаса до начала матча концертная программа переместится в чашу стадиона, где выступят Лев Лещенко и Pharaoh, после чего будут объявлены имена легендарных тренеров бело-голубых, в чью честь назовут трибуны стадиона «Динамо».

Затем состоится парад капитанов «Динамо» разных лет, живое исполнение гимна нашего клуба и выход команд на поле под красочный перфоманс, сообщает пресс-служба «Динамо».

