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«Спартак» и ЦСКА предложили «Интеру» € 10 млн за Пушкаша

«Спартак» и ЦСКА предложили «Интеру» € 10 млн за Пушкаша
Футбол / РПЛ 0

Нападающий миланского «Интера» Георге Пушкаш пользуется большим спросом в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщает FC Inter News со ссылкой на Corriere dello Sport, вслед за ЦСКА 23-летним футболистом заинтересовался и другой московский клуб в лице «Спартака». Более того, «армейцы» и красно-белые уже сделали нерадзурри предложение по Пушкашу в размере € 10 млн.

Проблемой в переговорах может стать сам Георге. Румынский игрок не горит желанием переезжать в Россию и предпочёл бы остаться в Италии или перебраться в другой ведущий европейский чемпионат.

Минувший сезон Пушкаш провёл в «Палермо», выступавшем в Серии B. Он принял участие в 33 матчах, где отметился 9 мячами и 3 результативными передачами. За сборную Румынии Георге сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола. На прошедшем чемпионате Европы U21 румынский форвард забил в 4 играх 4 мяча.

ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Георге Пушкашем
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