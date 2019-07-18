«Динамо» ведёт борьбу с китайским клубом за форварда «Марселя»

Нападающий «Марселя» Клинтон Н'Жье может покинуть клуб в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.



Как сообщает Footmercato, следующим клубом 25-летнего футболиста может стать московское «Динамо». Бело-голубые в настоящее время ведут переговоры о переходе камерунца и предлагают ему выгодный контракт.



При этом «Динамо» не является единственным вариантом для Н'Жье. В услугах форварда заинтересован один из китайских клубов, который предлагает ему ещё более выгодные условия, чем бело-голубые. Ожидается, что в ближайшее время игрок определится со своим будущим.



Н'Жье является воспитанником «Лиона», за который выступал с 2012 по 2015 год, после чего перешёл в «Тоттенхэм Хотспур». После одного года в лондонском клубе Клинтон перебрался в «Марсель» – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В минувшем сезоне он провёл 17 матчей в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт форварда с провансальцами рассчитан до лета 2020 года.

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