«Барселона» рассматривает новый способ заполучить Неймара

«Барселона» рассматривает вариант с арендой нападающего «ПСЖ» Неймара с обязательством его последующего выкупа летом 2020 года. Как сообщает Sport.es, в настоящее время каталонский клуб не имеет средств для покупки бразильского футболиста после того, как заплатил € 120 млн.
Ранее у Неймара возникли проблемы с «ПСЖ». Бразилец не прибыл на старт предсезонной подготовки команды, объяснив это участием в благотворительном мероприятии, после чего клуб выступил с заявлением, в котором пригрозил форварду санкциями.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
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