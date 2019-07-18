«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле

Как стало известно «Чемпионату», московские «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. При этом «железнодорожники» рассматривают как покупку, так и аренду 28-летнего футболиста.
Ранее в немецких СМИ появлялась информация, что в услугах Шюррле заинтересованы несколько московских клубов, однако их названия не уточнялись. При этом отмечалось, что сам хавбек и его семья не против перебраться в Россию, так как его супруга Анна Шарыпова родом из Казахстана.
Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». Всего за лондонский клуб футболист сыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Германии Шюррле провёл 57 матчей и забил 22 мяча, став с ней чемпионом мира в 2014 году.
- 18 июля 2019
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