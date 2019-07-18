СМИ выяснили, что президент «Реала» сказал Зидану о трансфере Погба

Президент «Реала» Флорентино Перес сказал главному тренеру мадридского клуба Зинедину Зидану, что нынешним летом подписать контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба будет очень трудно, сообщает ESPN.
Зидан дал ясно понять руководству «Реала», что восхищается игрой Погба, и попросил Переса и генерального директора клуба Хосе Анхеля Санчеса предпринять ещё одну попытку приобрести полузащитника. Зидану ответили: из-за того что «Реал» уже потратил более € 300 млн на новых игроков, ещё одна крупная сделка в настоящее время неосуществима.
Ранее «Манчестер Юнайтед» повысил цену на Погба до € 200 млн после заявления агента французского хавбека Мино Райолы, который сообщил, что манкунианский клуб давно знает о желании футболиста сменить команду. А в недавнем товарищеском матче между «Манчестер Юнайтед» и «Перт Глори» Погба освистали болельщики.
- 18 июля 2019
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