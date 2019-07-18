Федерация футбола Ирана сняла ограничение, действовавшее с 1981 года

Федерация футбола Ирана согласилась разрешить женщинам посещение отборочных матчей чемпионата мира-2022. ФИФА сообщила, что на письмо главы организации Джанни Инфантино по этому вопросу был получен положительный ответ от главы федерации футбола Ирана Мехди Таджа, сообщает Punch.

Ранее Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.



Теперь для вступления решения в силу нужно одобрение правительства Ирана. Напомним, что женщинам в Иране запрещено посещать стадионы с 1981 года после Исламской революции 1979 года.



В отборочном турнире чемпионата мира-2022 сборная Ирана сыграет с Ираком, Бахрейном, Камбоджей и Гонконгом.