Талисман «МЮ» покачал задом перед фанатами «Лидса», в него плеснули водой

Талисман «Манчестер Юнайтед» во время товарищеского матча своей команды с «Лидсом» отметился необычным поведением. Он подошёл к сектору, где находились болельщики команды-соперника, и демонстративно покачал перед ними задом.
Такое поведение вызвало бурное негодование среди фанатов «Лидса», а один из них плеснул водой в талисмана, который не спеша ушёл от болельщиков, помахав им рукой.
Видео доступно в «твиттере» The Sun.
«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче разгромил «Лидс Юнайтед» со счётом 4:0. Встреча состоялась в австралийском Перте на стадионе «Оптус».
В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и завоевал путёвку в Лигу Европы. «Лидс Юнайтед» занял третье место в Чемпионшипе, а затем в полуфинале плей-офф за место в АПЛ проиграл «Дерби Каунти» (1:0, 2:4).
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