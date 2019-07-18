Де Лигт: с детства очарован оборонительной игрой в Италии

Новичок «Ювентуса» защитник Маттейс де Лигт признался, что с детства ценит оборонительную игру в Италии, а также высказался о продолжительных переговорах между бьянконери и его бывшим клубом «Аяксом».



«С раннего возраста я был очарован оборонительной игрой в Италии. Многие из моих кумиров – итальянцы. Например Мальдини, Барези, Неста, Каннаваро и Ширеа.



Долгие переговоры? Конечно, было непросто всё это время. На прошлой неделе я работал в «Аяксе», но затем началась подготовка к трансферу. Я счастлив, что оказался в «Ювентусе». Это фантастический клуб. Меня очень здорово приняли, и я рад, что наконец-то смогу сконцентрироваться на футболе», — цитирует де Лигта AD.



«Ювентус» заключил с 19-летним футболистом соглашение на пять сезонов. Сумма трансфера составила € 75 млн. В дальнейшем она может вырасти ещё на € 10,5 млн с учётом бонусов.

Как одно решение изменило жизнь Матейса де Лигта навсегда Маленькая деталь, которая хорошо характеризует работу «Аякса».