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Агент Шюррле подтвердил возможность перехода футболиста в российский клуб

Агент Шюррле подтвердил возможность перехода футболиста в российский клуб
Футбол / РПЛ 0

Инго Хаспел, агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, подтвердил информацию о переговорах своего клиента в один из российских клубов.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что московские «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником, причём «железнодорожники» рассматривают как покупку, так и аренду 28-летнего футболиста.

«Для нас по-прежнему интересна перспектива продолжения карьеры в России. Мы действительно общаемся с некоторыми российскими клубами по поводу Шюррле, но конкретные клубы или хотя бы города я называть не могу», — цитирует агента Sport24.

Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». Всего за лондонский клуб футболист сыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Германии Шюррле провёл 57 матчей и забил 22 мяча, став с ней чемпионом мира в 2014 году.

«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле
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