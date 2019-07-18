Де Лигт объяснил, почему выбрал «Ювентус», а не «Барселону» или «ПСЖ»

Новичок «Ювентуса» защитник Маттейс де Лигт объяснил, почему, уходя из «Аякса», сделал выбор в пользу бьянконери, несмотря на интерес со стороны других европейских топ-клубов, среди которых «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».
«Это был трудный выбор. У меня было несколько вариантов, но каждый выбирает то, что будет лучше для него. Роль в моём переходе сыграли сразу несколько факторов. Для меня было очень важно знать, сколько игрового времени мне собираются предоставлять и насколько сильно клуб верит в меня. «Ювентус» показал, что очень хочет заполучить меня. Они увидели, что у меня есть будущее в этой команде и что они могут помочь мне улучшить некоторые аспекты моей игры», — цитирует де Лигта Goal.com со ссылкой на пресс-службу «Аякса».
Маттейс является воспитанником «Аякса». «Ювентус» заключил с 19-летним футболистом соглашение на пять сезонов. Сумма трансфера составила € 75 млн. В дальнейшем она может вырасти ещё на € 10,5 млн с учётом бонусов.
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