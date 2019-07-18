Агент Ригони отправился в Италию для встречи с руководством «Сампдории»

Агент полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони отправился в Италию для встречи с руководством «Сампдории», сообщается на сайте журналиста Альфредо Педуллы.

Клубы уже согласовали переход 26-летнего хавбека за сумму примерно в € 12 млн. Теперь представителю аргентинца предстоит договориться с «Сампдорией» об условиях личного соглашения своего клиента.

Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 петербургский «Зенит» стал чемпионом России.