Агент Ригони отправился в Италию для встречи с руководством «Сампдории»
Агент полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони отправился в Италию для встречи с руководством «Сампдории», сообщается на сайте журналиста Альфредо Педуллы.
Клубы уже согласовали переход 26-летнего хавбека за сумму примерно в € 12 млн. Теперь представителю аргентинца предстоит договориться с «Сампдорией» об условиях личного соглашения своего клиента.
Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 петербургский «Зенит» стал чемпионом России.
«Зенит» согласился отдать Ригони «Сампдории» в аренду с правом выкупа
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