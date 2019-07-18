Агент: Джорджевич никуда не уходит из «Зенита»

Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о будущем своего клиента.

«Лука никуда не уходит из «Зенита». Он остаётся. Мы ведём переговоры о новом контракте», — приводит слова агента Sport24.

Джорджевич перешёл в «Зенит» в 2012 году из черногорского «Могрена». Большую часть карьеры в клубе из Санкт-Петербурга 25-летний футболист провёл на правах аренды в «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульском «Арсенале».

В минувшем сезоне Лука, выступая за «оружейников», забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 27 встречах во всех турнирах.

6 июля Джорджевич в составе «Зенита» принял участие в матче за Суперкубок России с «Локомотивом». Игра прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников». Форвард вышел на поле на 77-й минуте, заменив Сердара Азмуна.