Агент: Джорджевич никуда не уходит из «Зенита»

Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о будущем своего клиента.
«Лука никуда не уходит из «Зенита». Он остаётся. Мы ведём переговоры о новом контракте», — приводит слова агента Sport24.
Джорджевич перешёл в «Зенит» в 2012 году из черногорского «Могрена». Большую часть карьеры в клубе из Санкт-Петербурга 25-летний футболист провёл на правах аренды в «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульском «Арсенале».
В минувшем сезоне Лука, выступая за «оружейников», забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 27 встречах во всех турнирах.
6 июля Джорджевич в составе «Зенита» принял участие в матче за Суперкубок России с «Локомотивом». Игра прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников». Форвард вышел на поле на 77-й минуте, заменив Сердара Азмуна.
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