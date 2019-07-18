Мирзов подписал контракт со «Спартаком»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов уже подписал контракт со «Спартаком» и официально стал игроком красно-белых. Соглашение рассчитано на три года.
Ранее сообщалось, что клубы уже договорились обо всех деталях трансфера 26-летнего хавбека. Сам футболист тоже согласовал личный контракт с красно-белыми.
Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию — в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 из них — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.
Ранее Мирзов также выступал за «Спартак-Нальчик», «Торпедо» и «Ахмат».
- 18 июля 2019
-
17:52
-
17:41
-
17:36
-
17:31Мирзов подписал контракт со «Спартаком» Эксклюзив
-
17:21
-
17:15
-
17:03
-
16:46
-
16:42
-
16:31
-
16:17
-
16:13
-
16:06
-
16:05
-
15:59
-
15:39
-
15:39
-
15:15
-
15:06
-
14:44
-
14:30
-
14:13
-
14:12
-
13:56
-
13:50
-
13:24
-
13:20
-
13:08
-
13:03
-
12:42
-
12:34
-
12:31
-
12:24
-
12:03
-
11:58