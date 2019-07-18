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«ПСЖ» опережает конкурентов в борьбе за Роуза

«ПСЖ» опережает конкурентов в борьбе за Роуза
Футбол / Англия 0

«Пари Сен-Жермен» опережает другие клубы в борьбе за левого защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуза, сообщает Sky Sports.

29-летний англичанин хочет конкурировать за место в основе «шпор», но рассмотрит вариант с уходом из клуба, если получит привлекательное предложение.

Руководство «Тоттенхэма» хочет выручить £ 20 млн (€ 22,3 млн) с продажи Роуза, которого купило у «Лидс Юнайтед» за £ 1 млн (€ 1,1 млн) в 2007 году.

Лондонцы намерены приобрести левого полузащитника «Фулхэма» Райана Сесеньона, если Дэнни покинет клуб в это летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Роуз, выступая за «шпор», отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2021 года.

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