«ПСЖ» может обменять Неймара в «Ювентус» на Дибалу

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito.
По информации источника, парижане могут обменять 27-летнего бразильца на нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалу с определённой суммой доплаты.
В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» Неймар сыграл 28 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 180 млн
Дибала в минувшем сезоне на клубном уровне принял участие в 42 матчах. На счету аргентинца 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость форварда на сегодняшний день составляет € 85 млн.
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