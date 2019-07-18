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Де Росси согласовал контракт с «Бокой Хуниорс» и на выходных вылетит в Аргентину

Де Росси согласовал контракт с «Бокой Хуниорс» и на выходных вылетит в Аргентину
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси продолжит карьеру в «Боке Хуниорс», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 35-летний хавбек уже согласовал условия личного контракта с клубом из Буэнос-Айреса. В ближайшие выходные он отправится в Аргентину, где присоединится к своей новой команде.

Напомним, Де Росси на протяжении всей своей карьеры выступал за «Рому», однако по завершении минувшего сезона он покинул римский клуб. С тех пор полузащитник находился в поисках новой команды. Последний раз в футболке «Ромы» футболист вышел на поле 26 мая в домашнем матче чемпионата Италии с «Пармой». Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей.

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