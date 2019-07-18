Гончаренко: ЦСКА в новом сезоне станет сильнее

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил уверенность, что «армейцы» в сезоне-2019/20 станут сильнее, нежели годом ранее.

«Резервы для усиления игры скрыты внутри команды. Очень бы хотелось сохранить тот юношеский задор, который наша команда демонстрировала в прошлом сезоне. И добавить к нему здоровый прагматизм. Тогда мы сможем двигаться дальше. Безусловно, также очень важно правильно определять тактическую схему на каждую игру, по максимуму использовать лучшие качества наших футболистов, улучшить стандартные положения. Чтобы наши игроки показывали всё лучшее в любой отдельно взятой игре, как это делают Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, а раньше демонстрировали братья Березуцкие или Понтус Вернблум. На поле они выжимают из себя всё, полностью отдаются игре.

Прекрасно знаю, что такое синдром второго сезона для молодой команды. Не буду скрывать, с этим всегда связаны некоторые опасения, но я верю, что у нас всё будет хорошо. Безусловно, год назад наша обновлённая команда для многих была загадкой, а теперь соперники понимают, чего от нас можно ожидать, к чему надо готовиться. Вместе с тем не стоит забывать, что за минувший сезон мы приобрели колоссальный опыт. Молодые футболисты стали крепче и прибавили в мастерстве. Уверен, они будут прогрессировать и в дальнейшем. А это значит, что вся наша команда в новом сезоне станет сильнее», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.