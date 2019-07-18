Т. Алькантара: я категорически против VAR

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара заявил, что выступает против использования системы видеопомощи арбитрам.

«Я категорически против VAR. Я футбольный романтик, и мне нравится, когда в футболе возникают спорные моменты. Без этого не случались бы легендарные моменты, которые существовали на протяжении всей истории футбола. Думаю, это новшество привносит немного больше справедливости, но с ней теряется суть игры.

Когда собираешься отпраздновать гол, остаёшься сдержанным, потому что первое, на что смотришь, — засчитал судья гол или приложил руку к уху. Футбол проигрывает из-за этого и теряет своё изящество", — приводит слова Алькантары AS.

В «Баварию» Алькантара перешёл летом 2013 года из «Барселоны».