Т. Алькантара: я категорически против VAR
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара заявил, что выступает против использования системы видеопомощи арбитрам.
«Я категорически против VAR. Я футбольный романтик, и мне нравится, когда в футболе возникают спорные моменты. Без этого не случались бы легендарные моменты, которые существовали на протяжении всей истории футбола. Думаю, это новшество привносит немного больше справедливости, но с ней теряется суть игры.
Когда собираешься отпраздновать гол, остаёшься сдержанным, потому что первое, на что смотришь, — засчитал судья гол или приложил руку к уху. Футбол проигрывает из-за этого и теряет своё изящество", — приводит слова Алькантары AS.
В «Баварию» Алькантара перешёл летом 2013 года из «Барселоны».
Гол Левандовского и развязка на 88-й минуте. Обзор игры «Арсенал» — «Бавария»
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