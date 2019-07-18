«Наполи» предложил Икарди контракт с зарплатой € 7 млн в год

Руководство «Наполи» намерено приобрести нападающего «Интера» Мауро Икарди. Клуб пока не договорился с миланцами о трансфере, но уже предложил игроку контракт с зарплатой € 7 млн в год, сообщает Calciomercato.com.

«Наполи» связывался с «Интером» относительно приобретения Икарди ещё в июне, но тогда нерадзурри попросили включить в сделку полузащитников Фабиана Руиса и Петра Зелиньского.

Ранее сообщалось, что в трансфере Мауро заинтересован также туринский «Ювентус», который готов заплатить за аргентинца не более € 40 млн.

Икарди выступает за «Интер» с июля 2013 года. В минувшем сезоне форвард забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.