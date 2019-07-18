Уткин — о трансфере Мирзова: сдаётся мне, «Спартак» снова купил на рубль пятаков

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о подписании «Спартаком» полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

«Аспект первый. Игрок ничей настолько, насколько это возможно (не нужен и не собирался играть за клуб, которому принадлежит, да и в прошлом году не играл). Знакомый главному тренеру. Статусный (обойма сборной).

Вопрос: почему он не в «Спартаке» по окончании сезона? С первого дня предсезонки? С первого тура? Чего ждали? (Я думаю, новые агенты права верифицировали).

Аспект второй. «Ненобель» утверждает, что сам Мирзов хотел в «Арсенал». Доверяю оценке этого канала; как бы то ни было, это пока единственное полуобоснование того, что дело тянулось. То есть Мирзов а) не чрезмерно хотел в «Спартак» и б) к хорошо знающему его тренеру Кононову? Это два раза стрёмно.

Аспект третий. Свободного де-факто, не слишком дорогого, статусного, в расцвете сил игрока не хочет «Зенит». Не хочет ЦСКА. И не хочет даже «Рубин» — хотя ситуация прям для «Рубина», перехватить Мирзова на вырост. «Рубин» ищет игроков близкой зоны действия: Сутормин, Кварацхелия… Но Мирзов не нужен. Я доверяю оценке Сайманова, этот человек — бизнесмен. Для меня это укрепление в моём собственном убеждении, что у Мирзова большой перспективы нет. Мало того, Мирзов принадлежит «Ростову», где важную роль играет Алексей Рыскин. Партнёр «Рубина» по сделке с Суторминым (где все остались в прибытке). Можно было интересом хоть цену вздуть — но нет.

Аспект четвёртый: сам игрок хочет в «Арсенал», но «Арсенал»… Не берет! Ой, ребята. Хватило бы и первого пункта, на самом деле. Сдаётся мне, «Спартак» снова купил на рубль пятаков".