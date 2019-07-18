Голкипер допустил нелепую ошибку в матче ПФЛ

В матче 1-го тура ПФЛ зоны «Запад» между «Ленинградцем» и «Родиной» был забит достаточно нелепый гол.

При счёте 1:1 на 54-й минуте встречи голкипер хозяев, получив мяч от партнёра по команде, решил пойти в обыгрыш. Однако его манёвр был «прочитан» игроком гостей. В результате Султан Джамилов забивал уже в пустые ворота «Ленинградца». Не смог помешать ему это сделать и игрок хозяев, бросившийся спасать ситуацию в подкате.

Интересно, что уже на 55-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт. Матч так и завершился со счётом 2:2.

Во 2-м туре ПФЛ «Родина» дома будет принимать «Локомотив-Казанку». Игра состоится 24 июля. «Ленинградец» отправится в гости к «Олимпу» из Химок. Встреча будет сыграна в тот же день.