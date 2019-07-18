Определился соперник «Арсенала» по 2-му квалификационному раунду Лиги Европы

Тульский «Арсенал» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы встретится с азербайджанским «Нефтчи». Команда из Баку и в ответной встрече разгромила соперника по 1-му квалификационному раунду турнира — «Сперанцу» из Молдовы. Итоговый счёт игры — 6:0.

Уже в первом тайме в воротах «Сперанцы» побывало четыре мяча. Результативные удары на счету Евангелоса Плателласа, сделавшего дубль, Эмина Махмудова и Дарио да Силвы. После перерыва ещё два гола в свой актив записали Стивен Жозеф-Монроуз и Исмаил Зулфурагли.

Напомним, в первом матче «Нефтчи» выиграл у «Сперанцы» в гостях со счётом 3:0.

Первый матч «Арсенал» и «Нефтчи» сыграют 25 июля в Туле. Ответная игра состоится спустя неделю — 1 августа в Баку.