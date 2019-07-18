Определился соперник «Арсенала» по 2-му квалификационному раунду Лиги Европы
Тульский «Арсенал» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы встретится с азербайджанским «Нефтчи». Команда из Баку и в ответной встрече разгромила соперника по 1-му квалификационному раунду турнира — «Сперанцу» из Молдовы. Итоговый счёт игры — 6:0.
Уже в первом тайме в воротах «Сперанцы» побывало четыре мяча. Результативные удары на счету Евангелоса Плателласа, сделавшего дубль, Эмина Махмудова и Дарио да Силвы. После перерыва ещё два гола в свой актив записали Стивен Жозеф-Монроуз и Исмаил Зулфурагли.
Напомним, в первом матче «Нефтчи» выиграл у «Сперанцы» в гостях со счётом 3:0.
Первый матч «Арсенал» и «Нефтчи» сыграют 25 июля в Туле. Ответная игра состоится спустя неделю — 1 августа в Баку.
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
18 июля 2019, четверг. 20:00 МСК
Нефтчи
Баку, Азербайджан
6 : 0
Сперанца
Ниспорены, Молдавия
1:0 – Плателлас – 19, 2:0 – Махмудов – 24 (пен), 3:0 – Плателлас – 40, 4:0 – да Силва – 42, 5:0 – Жозеф-Монроуз – 68, 6:0 – Zulfugarli – 78
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