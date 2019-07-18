Источник: Перин провалил медосмотр в «Бенфике»

Голкипер туринского «Ювентуса» Маттиа Перин провалил медицинский осмотр перед трансфером в лиссабонскую «Бенфику», сообщает Football Italia со ссылкой на португальскую прессу.
Перин прибыл в Португалию минувшей ночью и был готов подписать пятилетнее соглашение с новым клубом. Ранее «Бенфика» согласилась заплатить «Ювентусу» за 26-летнего игрока € 15 млн. Теперь сделка находится под угрозой срыва.
До перехода в команду из Турина Маттиа выступал за «Дженоа». Итальянский вратарь перенёс ряд травм, включая разрывы передней крестообразной связки на обоих коленях (апрель 2016 года и январь 2017-го). У него также было две операции на правом плече (июнь 2015 года и апрель 2019-го).
В минувшем сезоне Перин пропустил 8 голов в 9 матчах чемпионата Италии. В его активе 5 «сухих» встреч.
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