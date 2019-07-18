Ибрагимович: в MLS я — как «Феррари» среди «Фиатов»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что он значительно лучше всех остальных игроков в MLS.

«Я должен быть честен, MLS не соответствует европейскому уровню. Раньше я играл с игроками, которые были на моём уровне или очень близко к нему, что делало игру более конкурентной. Здесь… я как „Феррари“ среди „Фиатов“. И в этом контексте всё может произойти: „Фиат“ может стать „Феррари“ и наоборот: „Феррари“ может стать „Фиатом“. Здесь всё непредсказуемо», — приводит слова Ибрагимовича A Bola со ссылкой на ESPN.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович сыграл в составе «Лос-Анджелес Гэлакси» 16 матчей. На счету шведского нападающего 13 забитых мячей и 3 результативные передачи.