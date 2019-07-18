«Спартак» интересуется полузащитником «Шальке-04» Аритом

Московский «Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Шальке-04» Амину Ариту. Клуб из Гельзенкирхена согласится расстаться с 22-летним французом марокканского происхождения, если получит подходящее предложение. Немцы оценивают игрока в € 12-15 млн, сообщили «Чемпионату» коллеги из Transfermarkt.ru.

В услугах Арита заинтересован также «Дженоа», но итальянский клуб предпочитает взять хавбека в аренду с правом последующего выкупа.

Амин выступает за «Шальке-04» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Нанта» и «Нанта-2». Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Арит забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах немецкой Бундеслиги. В активе хавбека также 5 встреч в Лиге чемпионов и 2 — в Кубке Германии.