«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» за Обамеянга € 62 млн

«Манчестер Юнайтед» предпринял попытку подписать форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Marca.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают габонца в качестве замены своему нападающему Ромелу Лукаку, который может перейти в «Интер». За 30-летнего футболиста «канониров» манкунианский клуб уже предложил € 62 млн.

В минувшем сезоне Обамеянг провёл в составе лондонской команды 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 22 мяча и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Обамеянгом интересуются китайские клубы, которые сделали очень выгодные предложения в финансовом плане. В частности, интерес к форварду проявляли «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ». Они предлагали игроку контракт с заработной платой в размере £ 300 тыс. в неделю (около € 339 тыс.).