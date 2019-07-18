«Бенфика» отложила трансфер Перина до полного восстановления игрока
«Бенфика» на официальном сайте подтвердила, что голкипер туринского «Ювентуса» Маттиа Перин провалил медицинский осмотр перед трансфером.
Лиссабонский клуб принял решение отложить переход 26-летнего игрока до его полного восстановления, которое займёт около четырёх месяцев.
Перин будет восстанавливаться в расположении действующих чемпионов итальянской Серии А, после чего перейдёт в «Бенфику».
Ранее итальянский вратарь перенёс ряд травм, включая разрывы передней крестообразной связки на обоих коленях (апрель 2016 года и январь 2017-го). У него также было две операции на правом плече (июнь 2015 года и апрель 2019-го).
В минувшем сезоне Маттиа пропустил 8 голов в 9 матчах чемпионата Италии. В его активе 5 «сухих» встреч.
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