«Бенфика» отложила трансфер Перина до полного восстановления игрока

«Бенфика» на официальном сайте подтвердила, что голкипер туринского «Ювентуса» Маттиа Перин провалил медицинский осмотр перед трансфером.

Лиссабонский клуб принял решение отложить переход 26-летнего игрока до его полного восстановления, которое займёт около четырёх месяцев.

Перин будет восстанавливаться в расположении действующих чемпионов итальянской Серии А, после чего перейдёт в «Бенфику».

Ранее итальянский вратарь перенёс ряд травм, включая разрывы передней крестообразной связки на обоих коленях (апрель 2016 года и январь 2017-го). У него также было две операции на правом плече (июнь 2015 года и апрель 2019-го).

В минувшем сезоне Маттиа пропустил 8 голов в 9 матчах чемпионата Италии. В его активе 5 «сухих» встреч.