«Локомотив» предложил за хавбека сборной Перу Эдисона Флореса € 12 млн

«Локомотив» предпринял попытку подписать полузащитника мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисона Флореса, утверждает Libero.pe.

По информации источника, за 25-летнего хавбека «железнодорожники» предложили € 12 млн. «Монаркас Морелия» готов отпустить футболиста, однако требует за него на € 3 млн больше. Всё указывает на то, что в ближайшее время игрок переберётся в Россию.

В минувшем сезоне Флорес на клубном уровне принял участие в 28 играх. На счету полузащитника 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт перуанца с его клубом рассчитан до лета 2022 года.

На Кубке Америки—2019, который недавно прошёл в Бразилии, сборная Перу с Флоресом дошла до финала, где уступила хозяевам турнира со счётом 1:3. Сам футболист сыграл на этом турнире 6 матчей и забил 2 гола.

