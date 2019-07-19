«Локомотив» предложил за хавбека сборной Перу Эдисона Флореса € 12 млн

«Локомотив» предпринял попытку подписать полузащитника мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисона Флореса, утверждает Libero.pe.
По информации источника, за 25-летнего хавбека «железнодорожники» предложили € 12 млн. «Монаркас Морелия» готов отпустить футболиста, однако требует за него на € 3 млн больше. Всё указывает на то, что в ближайшее время игрок переберётся в Россию.
В минувшем сезоне Флорес на клубном уровне принял участие в 28 играх. На счету полузащитника 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт перуанца с его клубом рассчитан до лета 2022 года.
На Кубке Америки—2019, который недавно прошёл в Бразилии, сборная Перу с Флоресом дошла до финала, где уступила хозяевам турнира со счётом 1:3. Сам футболист сыграл на этом турнире 6 матчей и забил 2 гола.
- 19 июля 2019
-
01:06
-
00:55
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:18
- 18 июля 2019
-
23:58
-
23:49
-
23:40
-
23:27
-
23:13
-
22:56
-
22:53
-
22:33
-
22:28
-
22:01
-
21:59
-
21:52
-
21:20
-
21:16
-
20:57
-
20:56
-
20:36
-
20:35
-
20:12
-
19:48
-
19:45
-
19:37
-
19:26
-
19:20
-
19:18
-
19:09
-
18:48
-
18:30
-
18:22