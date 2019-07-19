«Пюник» Тарханова пробился во второй отборочный раунд Лиги Европы

Армянский «Пюник», которым руководит Александр Тарханов, вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы.



Подопечные российского специалиста по сумме двух матчей обыграли македонский «Шкупи». Первая встреча завершилась со счётом 3:3, а в ответном поединке ереванская команда на выезде отпраздновала успех — 2:1. В Скопье голами отметились Артак Едигарян и Артур Миранян.



Во втором отборочном раунде «Пюник» сыграет с чешским клубом «Яблонец». Первая встреча состоится 25 июля в Армении, ответная — 1 августа в Чехии.

Тарханов возглавил «Пюник» в апреле 2019 года. Последним российским клубом специалиста был «Урал». Ранее он возглавлял также «Славию», «Химки», «Крылья Советов», «Кубань», «Ветру», «Нику», «Терек», «Сатурн», «Торпедо», ЦСКА, «Пахтакор», СКА (Одесса).

