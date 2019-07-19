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«Пюник» Тарханова пробился во второй отборочный раунд Лиги Европы

«Пюник» Тарханова пробился во второй отборочный раунд Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Армянский «Пюник», которым руководит Александр Тарханов, вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы.

Подопечные российского специалиста по сумме двух матчей обыграли македонский «Шкупи». Первая встреча завершилась со счётом 3:3, а в ответном поединке ереванская команда на выезде отпраздновала успех — 2:1. В Скопье голами отметились Артак Едигарян и Артур Миранян.

Во втором отборочном раунде «Пюник» сыграет с чешским клубом «Яблонец». Первая встреча состоится 25 июля в Армении, ответная — 1 августа в Чехии.

Тарханов возглавил «Пюник» в апреле 2019 года. Последним российским клубом специалиста был «Урал». Ранее он возглавлял также «Славию», «Химки», «Крылья Советов», «Кубань», «Ветру», «Нику», «Терек», «Сатурн», «Торпедо», ЦСКА, «Пахтакор», СКА (Одесса).

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
18 июля 2019, четверг. 21:30 МСК
Шкупи
Чаир, Северная Македония
1 : 2
Пюник
Ереван, Армения
0:1 – Едигарян – 7, 0:2 – Миранян – 31, 1:2 – Jurina – 83
Удаления: Da Luiz Junior, 85 – нет
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