Джанаев: у «Зенита» был большой интерес, я ответил сразу — не могу

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, почему не состоялся его переход в «Зенит».
«Интерес у „Зенита“ действительно был большой. Вернее, лично у Луческу. Он искал вратаря, Лодыгин не устраивал. Но я не имел морального права вести переговоры – после того, что сделали для меня Кафанов и Бердыев. Просто вытащили из болота. Дали шанс, когда уже никто в меня не верил. Разве мог я развернуться и уйти?
Сразу ответил – не могу. Для меня деньги не стоят на первом вместе. Неужели вы не поняли? Я чувствовал себя комфортно в том „Ростове“. Атмосфера была шикарная. Зарплату не платили по полгода, но мы рвались на базу! Не выходили оттуда до вечера!
Согласен, что „Зенит“ — это ещё и толчок в карьере. Но отмотать время назад – поступил бы точно так же. Есть жизненные принципы – надо быть благодарным! Бердыеву не стал рассказывать. Если б Бекиевич сказал, что я не нужен команде, – другое дело. Но говорить ему об интересе „Зенита“ у меня бы язык не повернулся», — приводит слова Джанаева «Спорт-экспресс».
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