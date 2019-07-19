Джанаев: меня оклеветал человек, имевший отношение к руководству «Спартака»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, что с ним происходило в «Спартаке» после того, как его обвинили в нечестной игре. Это случилось, когда голкипер допустил грубые ошибки в матчах с «Крыльями Советов» и ЦСКА.



«Контракт со „Спартаком“ продолжал действовать, но в основе на меня не рассчитывали. Передали слова Карпина: „Есть Дикань, Ребров и Песьяков. Четвёртый вратарь ни к чему“. Вариантов особых не было. Тут подходит Бушманов, главный тренер „Спартака-2“: „Хочешь за нас во второй лиге поиграть?“ – „Почему нет? Практика-то нужна…“ – „Хорошо, вносим тебя в заявку на сезон“. Приступил к тренировкам. Вскоре в Тарасовке матч против основного состава. Готовлюсь, вдруг на разминке Бушманов отводит в сторону: „Сос, ты не играешь. Карпин запретил“.



Моя реакция — шок. Подходить к Карпину, выяснять, что да как, не стал. До конца года тренировался со второй командой, но ни одного матча за неё так и не провёл. Не знаю, чьё решение. Если когда-нибудь увижу Федуна, надеюсь, удастся с ним поговорить, объяснить ситуацию. Моя совесть чиста. Чтобы доказать это, в любой момент готов пройти проверку на полиграфе. Когда разрывали контракт, прямо спросил у Асхабадзе, генерального директора: „Откуда информация о нечестной игре? Почему меня не вызвали, не спросили? Вы же знаете – сантиметра не отдам на футбольном поле!“ Как раз тогда „Спартак“ бился с ЦСКА, Тёма Ребров ошибся – выбежал за пределы штрафной, маханул, пропустили. 0:1. Говорю: „Вот, про любого вратаря можно сказать то же самое. Давайте пойдём на детектор лжи. Я в себе уверен!“



Меня оклеветал человек, который имел отношение к руководству „Спартака“. Сейчас в клубе его уже нет. В последний раз с ним виделись давно, ещё в „Спартаке“. Но тогда я не знал, что он про меня наговорил. Если мы встретимся, сначала спрошу – зачем он так поступил. Хотя вряд ли признается. Наверняка будет отпираться, увиливать, мол, ничего такого не произносил…» — приводит слова Джанаева «Спорт-экспресс».

Джанаев: у «Зенита» был большой интерес, я ответил сразу — не могу