Гендиректор «Уфы»: у нас ещё должны быть покупки

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в преддверии домашнего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» сообщил, что клуб продолжает работу на трансферном рынке.
«Уфа», как и «Краснодар», подходит к матчу после поражения, так что обе команды будут максимально заряжены на победу. Хочется, чтобы наш очный матч получился зрелищным, с большим количеством голов, и понравился зрителям. Если говорить об обновлении нашего состава, то должны быть и ещё покупки. Надеюсь, к четвёртому-пятому туру уже будут видны очертания игры команды и станет понятно, куда мы двигаемся. Хотя и в первом туре это было видно — новички неплохо вписались в коллектив», — приводит слова Газизова газета «Известия».
Матч «Уфа» – «Краснодар» состоится 20 июля.
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