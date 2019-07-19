Сальвио перешёл в «Бока Хуниорс» из «Бенфики» за € 7 млн

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Эдуардо Сальвио стал игроком аргентинского «Бока Хуниорс», сообщает официальный сайт клуба из Буэнос-Айреса.
Подробности трансфера 29-летнего футболиста в клуб из Южной Америки не уточняются, но по сведениям Ole «Бока» заплатит за Сальвио € 7 млн, заключив с ним 3-летнее соглашение.
Сальвио играл за «Бенфику» с 2010 года: сначала в аренде, а потом полноценно перейдя из мадридского «Атлетико» за € 11 млн. В составе португальского клуба он принял участие в 266 матчах и забил 62 мяча. Вместе с «Бенфикой» Сальвио стал пятикратным чемпионом Португалии (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19), двукратным обладателем Кубка Португалии (2013/14, 2016/17), четырёхкратным обладателем Кубка португальской лиги (2010/11, 2013/14, 2014/15, 2015/16) и трёхкратным обладателем Суперкубка страны (2014, 2016, 2017).
Ранее с «Бока Хуниорс» подписал контракт экс-игрок Ромы Даниэле Де Росси.
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