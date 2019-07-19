Клопп назвал «Сити» главным фаворитом нового сезона АПЛ
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона английской Премьер-лиги и назвал «Манчестер Сити» главным фаворита чемпионата, который стартует 9 августа.
«Было бы здорово, если бы мы смогли снова очень близко держаться возле «Ман Сити». Это единственная возможность пройти их. Уже ясно, что они снова главный фаворит АПЛ. С этим проблем нет. Впечатляет их решимость и жадность до побед.
Я не думаю, что у них было бы 98 очков в минувшем сезоне, если бы не конкуренция с нами, и у нас не было бы 97 очков, если бы мы не старались их обойти. Мы преследовали друг друга в течение сезона, оказывали друг на друга давление, и вот к чему это привело, — приводит слова Клоппа The Telegraph.
Клопп: не уйду до окончания контракта, нет необходимости его продлевать сейчас
- 19 июля 2019
-
08:54
-
08:01
-
08:00
-
07:34
-
07:16
-
06:35
-
06:09
-
05:50
-
05:11
-
04:01
-
03:44
-
03:05
-
02:35
-
02:25
-
01:43
-
01:06
-
00:55
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:18
- 18 июля 2019
-
23:58
-
23:49
-
23:40
-
23:27
-
23:13
-
22:56
-
22:53
-
22:33
-
22:28
-
22:01
-
21:59
-
21:52
-
21:20
-
21:16
Партнерский контент