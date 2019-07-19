Клопп назвал «Сити» главным фаворитом нового сезона АПЛ

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона английской Премьер-лиги и назвал «Манчестер Сити» главным фаворита чемпионата, который стартует 9 августа.

«Было бы здорово, если бы мы смогли снова очень близко держаться возле «Ман Сити». Это единственная возможность пройти их. Уже ясно, что они снова главный фаворит АПЛ. С этим проблем нет. Впечатляет их решимость и жадность до побед.

Я не думаю, что у них было бы 98 очков в минувшем сезоне, если бы не конкуренция с нами, и у нас не было бы 97 очков, если бы мы не старались их обойти. Мы преследовали друг друга в течение сезона, оказывали друг на друга давление, и вот к чему это привело, — приводит слова Клоппа The Telegraph.