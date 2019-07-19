«Галатасарай» арендовал Сери у «Фулхэма» за € 1,5 млн с опцией выкупа € 18 млн

Турецкий «Галатасарай» взял в аренду полузащитника лондонского «Фулхэма» Жана Мишеля Сери за € 1,5 млн с правом выкупа за € 18 млн, сообщает официальный сайт стамбульского клуба.
Заработная плата 28-летнего футболиста сборной Кот-д’Ивуара в новой команде составит € 2,8 млн в год.
Видео доступно на официальной странице «Галатасарая» в социальной сети «Твиттер».
В минувшем сезоне Сери провёл в составе «Фулхэма» 32 матча, отметившись одним забитым мячом и сделав три голевые передачи. Жан Мишель перешёл в английскую команду летом 2018 года из «Ниццы» за £ 35 млн. По итогам прошедшего сезона столичный клуб вылетел из высшего английского дивизиона в чемпионшип.
Ранее сообщалось, что опорным хавбеком интересовались итальянские клубы — «Наполи», «Интер» и «Милан», а летом прошлого года к игроку присматривалась «Барселона».
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