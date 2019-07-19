«Португальский Мбаппе» близок к переходу в «Валенсию» за € 35 млн

Полузащитник «Лилля» Рафаэл Леан близок к переходу в «Валенсию» за € 35 млн, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, клубы уже договорились о трансфере 20-летнего футболиста и осталось уладить лишь некоторые детали договора.



Леан перешёл в «Лилль» из португальского «Спортинга» летом 2018 года. В минувшем сезоне провёл за французский клуб 26 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами. В 2016 году в составе юношеской сборной Португалии Леан завоевал золотые медали юношеского чемпионата Европы в Азербайджане. В 2017 году на аналогичном турнире в Грузии Рафаэл стал обладателем серебряных медалей, забив один гол. По стилю игру схож с французским нападающим Киллианом Мбаппе.

«Валенсия» в минувшем сезоне испанской Примеры заняла 4-е место и пробилась в Лигу чемпионов.