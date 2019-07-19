Павлюченко: я закончил профессиональную карьеру – играю для себя

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о своих нынешних отношениях с футболом.



«По-хорошему, я закончил. В ЛФЛ играю для себя. Надо поддерживать форму, двигаться. Резко бросать нельзя. У меня друзья в Ногинске, у них своя любительская команда. Они хотят на следующий год заявиться во вторую лигу, попросили меня за них поиграть, чтобы люди на стадион приходили. Там ещё Сашка Шешуков играет. Я приезжаю только на домашние игры – два раза в месяц. Провожу на поле когда тайм, когда всю игру. Плюс с друзьями в «Лужниках» собираюсь по вторникам и четвергам, если получается. Хотя по большому счёту я наигрался.



У меня есть друзья, которые недавно закончили и реально воют – им тяжело. Говорят, не хватает сборов, перелётов, тренировок, ежедневного общения. У меня такого нет. Может, потому что трое детей – некогда валяться на кровати. Вожу в садик, школу. Дел хватает», — рассказал Павлюченко, побывавший в гостях у «Чемпионата».

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