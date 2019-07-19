Павлюченко: я закончил профессиональную карьеру – играю для себя

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о своих нынешних отношениях с футболом.
«По-хорошему, я закончил. В ЛФЛ играю для себя. Надо поддерживать форму, двигаться. Резко бросать нельзя. У меня друзья в Ногинске, у них своя любительская команда. Они хотят на следующий год заявиться во вторую лигу, попросили меня за них поиграть, чтобы люди на стадион приходили. Там ещё Сашка Шешуков играет. Я приезжаю только на домашние игры – два раза в месяц. Провожу на поле когда тайм, когда всю игру. Плюс с друзьями в «Лужниках» собираюсь по вторникам и четвергам, если получается. Хотя по большому счёту я наигрался.
У меня есть друзья, которые недавно закончили и реально воют – им тяжело. Говорят, не хватает сборов, перелётов, тренировок, ежедневного общения. У меня такого нет. Может, потому что трое детей – некогда валяться на кровати. Вожу в садик, школу. Дел хватает», — рассказал Павлюченко, побывавший в гостях у «Чемпионата».
- 19 июля 2019
-
10:39
-
10:31
-
10:23
-
10:04
-
09:53
-
09:46
-
09:43
-
09:30
-
09:26
-
09:14
-
09:10
-
08:54
-
08:01
-
08:00
-
07:34
-
07:16
-
06:35
-
06:09
-
05:50
-
05:11
-
04:01
-
03:44
-
03:05
-
02:35
-
02:25
-
01:43
-
01:06
-
00:55
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:18
- 18 июля 2019
-
23:58
-
23:49
-
23:40