ФСИН: никто никого в колонии Кокорина и Мамаева палкой не бьёт, придумал парень

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко прокомментировал слова бывшего заключённого ФКУ ИК-4 в Белгородской области, гражданского активиста и эколога Валентина Соколова, который рассказал, как в колонии, где в настоящее время отбывают наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, принимают новых осуждённых.



«Никто там никого палкой не бьёт и не бил. Это такая утка от одного из заключённых. Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет. Если бы были данные, кто, кого, когда бил, можно было бы попробовать поднять видеоархивы и сделать проверку. Что касается этой колонии, у нас опасений нет, придумал парень, да и всё», — цитирует Максименко «Говорит Москва».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.