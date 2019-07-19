Павлюченко: Смородскую можно сравнить с Галицким

Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о работе экс-президента клуба Ольги Смородской, а также сравнил её с главой «Краснодара» Сергеем Галицким.
«Как мне работалось со Смородской? Да отлично. Понятно, что болельщики её не любили, но это женщина, которую в чём-то можно сравнить с Галицким. Который каждый день с командой – всё о ней знает, переживает. Вот такая она была. Приезжала каждый день на базу, тренировки смотрела, спрашивала, что нам надо купить. Жила командой.
Я про отношение к делу говорю. Да и по быту у нас всё нормально было. Команда летала на хороших самолётах, питание было отличным, сборы тоже. Я вспоминаю первые сборы при Гусе в сборной – он тогда реально содрогнулся», — рассказал Павлюченко, побывавший в гостях у «Чемпионата».
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