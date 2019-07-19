На матче «Ростов» — «Спартак» ожидается более 30 тыс. зрителей

В день матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» в городе будет продлено время работы городского транспорта.



«Несмотря на позднее время матча, мы ожидаем увидеть более 30 тысяч болельщиков на трибунах нашего стадиона. Для клуба важно, чтобы эти болельщики гарантированно смогли комфортно добраться домой после игры. Благодарим за помощь в решении вопроса городскую администрацию», — цитирует президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца пресс-служба клуба.



В день матча «Ростов» — «Спартак» время работы городского транспорта будет продлено до 1 часа ночи. Кроме того, для обеспечения комфортного отъезда со стадиона будет организована работа двух заказных маршрутов от «Ростов Арены» с западной и восточной частей стадиона.

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