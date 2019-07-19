Защитник «Урала» Меркулов: «Спартак» — это шаг вперёд, команда считается топовой

Защитник «Урала» Михаил Меркулов прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны московского «Спартака».



«Хороший ли «Спартак» клуб для продолжения карьеры? Конечно, команда считается топовой и играет в еврокубках, это шаг вперёд и новый вызов. На данный момент я являюсь игроком «Урала». Пока даже не представляю, что будут изменения. Кажется, интерес «Спартака» единственный за последнее время. Будем рассматривать.



«Урал» меня четыре года воспитывал и не хочется, чтобы эта история закончилась не по-человечески. Хочется, чтобы и клуб заработал на моей продаже. Благодарен «Уралу» за то, что взяли меня после травмы. Если будет достойное предложение, то сядем с руководством и открыто поговорим — не будет ни тайн, ни секретов», — цитирует Меркулова «Р-Спорт».



В конце июня «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова. Руководство «Урала» запрашивает € 2,5 млн за 25-летнего российского футболиста.



Меркулов выступает в составе «Урала» с 2015 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.



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