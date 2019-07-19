Джикия и Джано поздравили Самедова с днём рождения, спев для него в машине

Футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Джано Ананидзе оригинальным образом поздравили с днём рождения бывшего партнёра по команде Александра Самедова. Сегодня, 19 июля, полузащитнику «Крыльев Советов» исполняется 35 лет.



Игроки московского клуба записали для своего друга поздравительное видео из автомобиля, где исполнили для него песню.

Видео доступно в «инстаграме» Георгия Джикии и на «Чемпионате».



Самедов является воспитанником «Спартака», где начал карьеру в 2002 году. После трёх лет в стане красно-белых хавбек покинул команду и в дальнейшем выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо». В 2017 году Александр вернулся в «Спартак», с которым завоевал титул чемпиона России и Суперкубок страны, а после окончания минувшего сезона расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон и присоединился к «Крыльям Советов».