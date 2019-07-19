Де Лигт объяснил выбранный игровой номер в «Ювентусе»

Новичок «Ювентуса» защитник Маттейс де Лигт на свой презентации рассказал о переходе в стан туринской команде.
«Я очень молод, хотя у меня было немало опыта с „Аяксом“, я здесь, чтобы учиться. Быть здесь — большой шаг вперёд. Для меня было большой честью получить столько эмоций от поклонников „Юве“. Надеюсь, что смогу ответить взаимностью. Моё решение было очень продуманным. Я должен адаптироваться к новым условиям и новому чемпионату. Надеюсь, что смогу сделать всё возможное. Это правда, что я разговаривал с Сарри. Он является одной из причин, которые привели меня сюда. Я хорошо слышал о его философии и о том, как он строит оборонительную линию.
Моя фотография с футболкой «Ювентуса»? Это было в 2006 году, я как защитник восхищался Фабио Каннаваро. У меня всегда тёплые чувства к «Ювентусу», я всегда был его фанатом. Когда я играл здесь с «Аяксом», был впечатлён атмосферой на «Альянс Арене». Номер? Число 4 — особенное для меня. У него также есть важное наследство в «Ювентусе», поэтому я надеюсь соответствовать этому номеру", — цитирует де Лигта пресс-служба клуба.
Фотография доступна в «твиттере» «Ювентуса».
Маттейс является воспитанником «Аякса». «Ювентус» заключил с 19-летним футболистом соглашение на пять сезонов. Сумма трансфера составила € 75 млн. В дальнейшем она может вырасти ещё на € 10,5 млн с учётом бонусов.
- 19 июля 2019
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