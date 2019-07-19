Английский клуб, разозливший своих болельщиков, раскрыл рекламный трюк с формой

«Хаддерсфилд Таун», который в предстоящем сезоне будет выступать в Чемпионшипе, сообщил, как по-настоящему будет выглядеть форма команды. Изначально английский клуб представил комплект формы, на которой огромными буквами было изображено название спонсора Paddy Power.

Фотография доступна в «твиттере» Goal.com.

Такой вариант формы вызвал негодование среди фанатов «Хаддерсфилда», однако сегодня клуб представил реальную форму, признав, что прошлая презентация было не что иное, как рекламный трюк.

Фотография доступна в «твиттере» Goal.com.

Целью такого шага было продвижение футбольной формы без бренда. Таким образом, ирландский букмекер утратил своё право на место на футболке «Хаддерсфилда» в рамках спонсорского соглашения. На футболке, разработанной компанией Umbro, спонсор теперь не указывается.