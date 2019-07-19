Английский клуб, разозливший своих болельщиков, раскрыл рекламный трюк с формой

«Хаддерсфилд Таун», который в предстоящем сезоне будет выступать в Чемпионшипе, сообщил, как по-настоящему будет выглядеть форма команды. Изначально английский клуб представил комплект формы, на которой огромными буквами было изображено название спонсора Paddy Power.
Фотография доступна в «твиттере» Goal.com.
Такой вариант формы вызвал негодование среди фанатов «Хаддерсфилда», однако сегодня клуб представил реальную форму, признав, что прошлая презентация было не что иное, как рекламный трюк.
Фотография доступна в «твиттере» Goal.com.
Целью такого шага было продвижение футбольной формы без бренда. Таким образом, ирландский букмекер утратил своё право на место на футболке «Хаддерсфилда» в рамках спонсорского соглашения. На футболке, разработанной компанией Umbro, спонсор теперь не указывается.
- 19 июля 2019
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