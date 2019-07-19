Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки
Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви и его партнёр по команде вратарь Карл Дарлоу стали участниками конфликта, сообщает Daily Mail.
Инцидент случился в одном из ресторанов города Морпет (Англия) незадолго до вылета «сорок» на предсезонное турне в Китай. Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос). Хавбек ответил обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка, в которой наиболее активное участие принимал Дарлоу.
В «Ньюкасле» отказались комментировать инцидент, однако, по словам издания, клуб обязательно проведёт собственное расследование событий.
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