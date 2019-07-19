Зидан определился, кто будет играть в атаке «Реала» в сезоне-2019/20

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился, кто в предстоящем сезоне будет играть в нападении мадридской команды.



Как сообщает Marca, французский специалист при схеме 4-3-3 будет в атаке использовать новичка «Реала» Эдена Азара, а также Винисиуса Жуниора и Карима Бензема.

При этом бельгийский футболист будет использоваться на левом фланге, бразилец на правом, а Бензема будет в роли наконечника атаки. Меньше игрового времени, по данным издания, будут получать Лука Йович, Марко Асенсио, Гарет Бэйл и Иско.

В настоящее время подопечные Зидана готовятся в зарубежном турне к серии контрольных матчей. В туре по США и Канаде «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией» (21 июля), лондонским «Арсеналом» (24 июля) и «Атлетико» (Мадрид) (27 июля).