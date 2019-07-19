Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре

Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре
Футбол / Англия 0

Двум бывшим футболистам сборной Англии были предложены деньги за то, чтобы они в средствах массовой информации критиковали организацию чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Как сообщает The Times, этими игроками являются Сол Кэмпбелл и Стэн Коллимор.

Обоим было предложено оплатить участие в конференции в Лондоне, где они должны были раскритиковать заявку Катара на проведение мирового первенства. Издание отмечает, что средства им предлагали политические силы, которые выступают против нынешнего руководства Катара.

Кэмпбелл подтвердил данную информацию, но ответил, что отказался от этого предложения. Ранее в СМИ сообщалось, что из-за коррупционного скандала с выбором места проведения ЧМ-2022 ФИФА может в срочном порядке перенести турнир в другую страну.

Глава оргкомитета ЧМ-2022: мы уверены, что турнир состоится в Катаре

Источник: The Times

Заглавное фото: James Williamson — AMA/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2022 Катар •••
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент