Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре

Двум бывшим футболистам сборной Англии были предложены деньги за то, чтобы они в средствах массовой информации критиковали организацию чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Как сообщает The Times, этими игроками являются Сол Кэмпбелл и Стэн Коллимор.

Обоим было предложено оплатить участие в конференции в Лондоне, где они должны были раскритиковать заявку Катара на проведение мирового первенства. Издание отмечает, что средства им предлагали политические силы, которые выступают против нынешнего руководства Катара.

Кэмпбелл подтвердил данную информацию, но ответил, что отказался от этого предложения. Ранее в СМИ сообщалось, что из-за коррупционного скандала с выбором места проведения ЧМ-2022 ФИФА может в срочном порядке перенести турнир в другую страну.