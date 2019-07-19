Стали известны цены на первый еврокубковый матч «Арсенала» в истории

«Арсенал» объявил, что сегодня, 19 июля, стартует продажа билетов на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи». Первая встреча состоится 25 июля в Туле.

«Руководство ПФК «Арсенал» пошло навстречу пожеланиям болельщиков и выстроило билетную программу максимально удобно и комфортно для всех категорий зрителей. Отметим, что стоимость билетов на матч квалификации Лиги Европы соответствует цене билетов на матчи первой категории в чемпионате России», — говорится на официальном сайте «канониров».

Самый дешёвый билет на первый в истории еврокубковый матч «Арсенала» будет стоить 150 рублей (северная трибуна, вторая категория), а самый дорогой — 700 рублей (западная трибуна, первая категория).