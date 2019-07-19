«Вы нищие собаки!» Трезеге в пьяном виде оскорбил полицейских

Бывший футболист сборной Франции и «Ювентуса» Давид Трезеге, который в Турине был лишён водительского удостоверения из-за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, также обвиняется в оскорблении полицейских.

Один из свидетелей произошедшего сообщил, что автомобиль Трезеге двигался зигзагообразно, после чего он был остановлен. Как сообщает Gazzetta dello Sport, француз изначально отказался от теста на алкоголь, после чего начал оскорблять сотрудников полиции.

«Вы нищие, бедные собаки! Вы даже не заработаете 2000 евро», — говорил Трезеге.

На настоящий момент неизвестно, на какой срок Трезеге лишён права управления автомобилем. Также он был оштрафован.

Трезеге долгое время играл за «Ювентус», в составе которого стал самым результативным иностранцем в истории клуба. Выступал за сборную Франции, в составе которой стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года, в финале которого забил золотой гол в ворота сборной Италии, принеся победу своей команде со счётом 2:1.